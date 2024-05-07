Çin'de bir adam hastaneye bıçaklı saldırı düzenledi: En az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Çin'in Yunnan eyaletinin kuzeydoğusunda bulunan Zhenxiong İlçe Halk Hastanesi'nde gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az on kişi hayatını kaybetti ve 23 kişi yaralandı. Devlet medyası saldırının ayrıntılarına değinmese de, olayın yerel saatle öğleden sonra 1.20'de meydana geldiğini teyit etti.

Xinhua devlet haber ajansının raporuna göre, "Olay, yerel bir hastanede gerçekleşti ve saat 13.20 itibarıyla.. 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı."

Devlete ait The Paper haber sitesinde yayımlanan fotoğraflarda, hastane lobisinde elinde bıçakla bir adamın görüldüğü, başka bir kişinin ise kendini büyük bir sopa ile savunmaya çalıştığı görülüyor.

Guizhou TV'nin yaptığı açıklamaya göre, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, saldırının nedenlerini ve detaylarını araştırmaya devam ediyorlar. Bu korkunç olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri ve hastane güvenliği konusunda soru işaretleri artıyor.