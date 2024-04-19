Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari, Çin ile İşbirliğini Sürdürme Kararlılığını Belirtti

İSLAMABAD, 19 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, ülkesinin barış, bağlanabilirlik, refah ve istikrarın korunması gibi müşterek hedefleri ilerletmek üzere Çin ile işbirliği yapma kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

Perşembe günü başkent İslamabad'da parlamentonun ortak oturumunda konuşan Zardari, "Pakistan ile Çin arasındaki uzun süreli stratejik ve her koşulda dostluk, bölgedeki istikrarın temel taşıdır" ifadesini kullandı.

Zardari, zor zamanlarda çeşitli alanlarda Pakistan'a verdikleri sarsılmaz destekten ötürü Çin halkına ve liderliğine şükranlarını iletti.

Ülkesinin devam etmekte olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesini tamamlama kararlılığını bir kez daha dile getiren Zardari, "Düşman unsurların bu hayati projeyi tehlikeye atmasına veya iki ulus arasındaki güçlü bağı zedelemesine izin vermeyeceğiz. Ayrıca Çinli kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak için gereken tüm önlemleri alacağız" dedi.