Çin, Yüksek Çözünürlüklü Ay Jeolojik Haritasını Yayımladı
Çin, gelecekteki Ay araştırmaları ve keşifleri için temel veriler sağlayan yüksek çözünürlüklü tamamlanmış Ay jeolojik haritasını yayımladı. Bu harita dünyadaki ilk örnektir.
BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Pazar günü 1: 2,5 milyon ölçekli Ay jeolojik haritası setini yayımladı. Gelecekteki Ay araştırmaları ve keşifleri için temel veriler sağlayan harita, dünyadaki ilk yüksek çözünürlüklü tamamlanmış Ay jeolojik haritası olma özelliğini taşıyor.