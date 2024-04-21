Çin, Yüksek Çözünürlüklü Ay Jeolojik Haritasını Yayımladı

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Pazar günü 1: 2,5 milyon ölçekli Ay jeolojik haritası setini yayımladı. Gelecekteki Ay araştırmaları ve keşifleri için temel veriler sağlayan harita, dünyadaki ilk yüksek çözünürlüklü tamamlanmış Ay jeolojik haritası olma özelliğini taşıyor.