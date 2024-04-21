Çin'in Otomobil İhracatı 2024 Yılında Artış Gösterdi

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in otomobil ihracatı 2024 yılının ilk çeyreğinde (Q1) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,2 artış gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre ülke bu dönemde 1,32 milyondan fazla araç ihraç etti.

Veriler, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 artışla yaklaşık 307.000 yeni enerjili araç (NEV) ihraç edildiğini gösterdi.

Verilere göre sadece Mart ayında Çin'in otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9 artarken, NEV ihracatı da yüzde 59,4 yükseldi.