Çin'in Ham Petrol Üretimi İlk Çeyrekte Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in ham petrol üretimi bu yılın ilk üç ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre üretim Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artışla 53,48 milyon tona ulaştı.

Verilere göre Ocak-Mart döneminde Çin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 artışla 137,36 milyon ton ham petrol ithal etti.