Çin'in Ham Petrol Üretimi İlk Çeyrekte Büyüme Kaydetti
Çin'in ham petrol üretimi bu yılın ilk üç ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti. Üretim Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artışla 53,48 milyon tona ulaştı. Aynı dönemde Çin ham petrol ithalatı ise yüzde 0,7 artışla 137,36 milyon ton oldu.
BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in ham petrol üretimi bu yılın ilk üç ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre üretim Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artışla 53,48 milyon tona ulaştı.
Verilere göre Ocak-Mart döneminde Çin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 artışla 137,36 milyon ton ham petrol ithal etti.