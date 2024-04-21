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Tesla, ABD için Model Y / X / S fiyatını düşürdü!

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Tesla, son dönemlerde elektrikli otomobil pazarında rekabetçi fiyat sunan firmalar nedeniyle ciddi bir gerileme yaşıyor. Şirket, ABD için Model Y / X / S fiyatlarını 2 bin dolar düşürdü.

Tesla, son dönemlerde elektrikli otomobil pazarında rekabetçi fiyat sunan firmalar nedeniyle ciddi bir gerileme yaşıyor. Bu sebeple şirket, geçtiğimiz haftalarda küçülme kararı almış ve binlerce çalışanını işten çıkarma kararı almıştı.

Öte taraftan firma, satışları artırmak için şimdiye kadar fiyatları birkaç kez düşürdü. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Türkiye'de uygun fiyatlı bir Tesla Model Y de satışa sundu. Bugün ise şirket, bir adım daha attı. Öyle ki ana vatanı ABD için fiyat düşürme kararı aldı. İşte ABD Tesla Model Y / Model X / Model S başlangıç fiyatı…

Tesla, ABD için Model Y / X / S fiyatını düşürdü!

Şimdiye kadar Çin'de birçok kez indirime giden Tesla, şimdi ise gözünü Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi. Öyle ki şirket, kısa süre önce tüm araç modellerinin başlangıç fiyatlarını 2 bin dolar seviyesinde düşürdü.

Yapılan güncelleme ile birlikte arkadan çekiş Tesla Model Y fiyatı 42 bin 990 dolar, Model Y Long Range 47 bin 990 dolar ve Model Y Performance ise 51 bin 490 dolara düştü. Model S ve Model S Plaid fiyatı sırasıyla 72 bin 990 dolar ve 87 bin 990 dolara indi.

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Öte yandan Model X ve Model X Plaid fiyatı ise 77 bin 990 dolar ve 92 bin 990 dolara düşürüldü. Tesla, fiyatları indirmesiyle birlikte daha fazla satış yapmayı hedefliyor. İndirimin ne kadar etkili olacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Tesla, elektrikli otomobil satışlarını artırabilecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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