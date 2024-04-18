Dongfeng, İtalya'da Üretim Yapmak İçin Pazarlık Masasına Oturdu

Ortaya çıkan sızıntılara göre önde gelen Çinli otomobil üreticilerinden Dongfeng, Avrupa'da üretim yapmaya başlamak için İtalya hükümetiyle pazarlık masasına oturdu. Üretim kapasitesini artırmak ve yeni bir istihdam alanı oluşturmak isteyen ülkenin, birçok araba üreticisine göz kırptığı belirtiliyor.

Bunlar arasında öne çıkan Dongfeng firmasının, daha önce de yılda 100 bin üretim adedini aşmayı planladığını duymuştuk. Bu durumu bir fırsat olarak gören şirketin, İtalya'da bir fabrika açmak için oldukça istekli olduğu belirtiliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Dongfeng araçlar, artık İtalya üretimi mi olacak?

Dongfeng'in Avrupa sorumlusu Qian Xie yaptığı son açıklamada, İtalya gibi büyük bir pazarda üretim yapmanın onlara çok şey katacağını söylerken, bu sayede diğer Avrupa ülkelerine de oldukça yakın olabileceklerinin altını çizdi. Ayrıca Xie, ünlü İtalyan markalarının mirasından da yararlanabileceklerini dile getirdi.

Dongfeng ile İtalyan yönetimi arasında yapılan görüşmelerin oldukça olumlu ilerlediği söylenirken, kurulacak fabrika için yer bakıldığı bile iddia edildi. Önemli bir üretim kapasitesine sahip olacağı söylenen tesisin, binlerce kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Çin'de oldukça beğenilen yeni Dongfeng modellerinin, Avrupa'da da şimdiden büyük bir ilgi görmesi bekleniyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dongfeng yeni nesil elektrik araçları ile Avrupa'da iyi bir satış başarısı yakalayabilir mi? Siz hiç Dongfeng marka bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.