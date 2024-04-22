Tesla, Çin'de Fiyat İndirimi Yaptı

Tesla, Çin pazarındaki satışlarını artırmak ve yerel rakipleriyle rekabeti sürdürmek için fiyatlarında önemli ölçüde indirim yaptı. Şirket, Model 3 için fiyatları yaklaşık 2 bin dolar düşürerek, yaklaşık 32 bin 600 dolara çekti. İşte detaylar…

Tesla Çin fiyatlarında büyük indirim yaptı! İşte nedeni

Benzer bir indirim, Model Y için de yapıldı. Bu adım, Tesla'nın Amerika'da da benzer fiyat indirimleri yapmasından hemen sonra geldi. Şirket, Amerika'da Model Y, X ve S modellerinde 2 bin dolarlık bir indirim yaptı ve otonom sürüş teknolojisinin fiyatını 12 bin dolardan 8 bin dolara düşürdü.

Tesla, 2024 yılında büyük zorluklarla karşılaşıyor. Şirketin hisseleri, Deutsche Bank ve diğer analiz kuruluşlarının değerlendirmelerini ve fiyat hedeflerini düşürmesinin ardından yeni bir 52 haftalık en düşük seviyeye ulaştı.

Tesla'dan bir indirim daha!

Ayrıca CEO Elon Musk, 140 bin küresel çalışanından en az 14 bin'inin işten çıkarılacağını duyurdu. Bu, Tesla'nın elektrikli araç talebi konusunda büyük sorunlar yaşadığını gösteriyor. Çin, elektrikli araç piyasasında büyüyen bir rekabet alanı ve Tesla, satışlarını artırmak için fiyatlarını düşürme yoluna gitti.

Ancak şirketin Çin pazarında karşılaştığı zorluklar sadece fiyat indirimleriyle sınırlı değil. Tesla, 3 bin 878 Cybertruck elektrikli pikabı geri çağırmak zorunda kaldı, çünkü gaz pedalı bağlantısı riskli bir şekilde gevşeyebiliyordu. Bu sorun, Kasım 2023 ile Nisan 2024 arasında üretilen tüm Cybertruck'ları etkiledi.

Tesla'nın Çin'deki fiyat indirimleri, şirketin elektrikli araç pazarında karşılaştığı artan rekabetin ve azalan satışların bir işareti. Fiyatları düşürerek rekabet etmeye çalışan Tesla, aynı zamanda güvenlik ve kalite sorunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyor.

Bu gelişmeler, Tesla'nın 2024 yılını zorlu bir şekilde geçirdiğini ve şirketin elektrikli araç pazarındaki liderliğini sürdürmesi için önünde bazı önemli engeller olduğunu gösteriyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz…