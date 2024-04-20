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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması 75. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, 75. kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Etkinlikler arasında ulusal bayrak çekme töreni, askeri müzik gösterisi ve temalı ışık gösterileri yer alıyor. Ayrıca donanma kışlaları ve gemileri halkın ziyaretine açık olacak.

QİNGDAO, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanması 20-24 Nisan tarihleri arasında 75. kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Donanma Sözcüsü Leng Guowei Cumartesi günü düzenlenen bir basın toplantısında, etkinliklerin ulusal bayrak çekme töreni, askeri müzik gösterisi ve temalı ışık gösterilerini içereceğini söyledi. Bazı donanma kışlaları ve gemileri bu süre zarfında halkın ziyaretine açık olacak.

Leng, bu ayın sonuna kadar Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması ile ilgili sanatsal eserlerden oluşan bir sergi düzenleneceğini ve donanmada bir eğitim kampanyası yürütüleceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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