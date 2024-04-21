Türkiye'de Çince Öğrenme Talebi Artıyor

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ÇEKİM TARİHİ: 19 Nisan 2024

1. İstanbul'dan çeşitli görüntüler

2. Sınıfta Çince öğreten Çinli öğretmenin arşiv görüntüleri (2023)

5. Sınıfta Çince öğreten Çinli öğretmenin arşiv görüntüleri (2023)

7. SES 4 (Türkçe): ÇİLE MADEN KALKAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

8. SES 5 (Türkçe): ÇİLE MADEN KALKAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

9. Sınıfta Çince öğreten Çinli öğretmenin arşiv görüntüleri (2023)

10. SES 6 (Türkçe): MUSTAFA KARSLI, Türk-Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı

11. SES 7 (Türkçe): MUSTAFA KARSLI, Türk-Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı

Üniversite öğrencisi Meryem Nur Taşçıova'nın lise yıllarından bu yana bir hayali vardı: Çince öğrenmek. Taşçıova artık Çin dili ve edebiyatı alanında uzmanlaşan bir üniversite öğrencisi olarak nihayet hayalini gerçekleştirmiş durumda.

"Benim aklımda genel olarak çevirmenlik var. Tabii ki de öğretmek de istiyorum. İnsanlarla konuşmayı istiyorum."

Çince öğrenme merakı tüm dünyada yayılmaya devam ederken Türkiye'de de bu konudaki talep dikkat çekiyor. Türkiye'de son yıllarda Çince öğrenenlerin sayısında hızlı bir artış yaşandı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde akademisyen olan Çile Maden Kalkan, ülke genelindeki üniversitelerin artan ilgiyi karşılamak için daha fazla öğrenci ve öğretmen kontenjanı açtığını söyledi.

"Özellikle ekonomik anlamda, akademiye diyemem ama, özel sektör alanında çalışmak, ticarete dayalı işler yapmak için öğrencilerden büyük talep var."

Kalkan'a göre, Çin'in gelecek vaat eden ekonomik beklentileri, hızla ilerleyen teknolojik kabiliyetleri ve modernleşme alanındaki başarıları, dünya genelinde Çinceye duyulan ilginin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

SES 4 (Türkçe): ÇİLE MADEN KALKAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi:

"Çin bugün dünyanın tüm ülkelerinden yatırımları bildiğiniz gibi mıknatıs gibi çeken bir ülke. Bu durumu ekonomik bir güç ve istihdam olarak kullanıyor ülke."

SES 5 (Türkçe): ÇİLE MADEN KALKAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi:

"Dünyanın ekonomisini neredeyse yönlendiren bir ülkenin dilini bilmek de büyük bir avantaj sağlıyor öğrencilerimize."

1999 yılında kurulan Türk-Çin Kültür Derneği de son yıllarda Çince dil kurslarına yönelik talepte kayda değer artışa tanık oldu.

2023 yılında İstanbul ve Ankara'daki öğrenci sayısı 300 iken, bu sayı 2024'te önemli derecede artarak 720'ye ulaştı. Dernek, yüz yüze dersler sunmanın yanı sıra okul, üniversite ve kurumlara da Çince dil dersi hizmeti veriyor.

SES 6 (Türkçe): MUSTAFA KARSLI, Türk-Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı:

"Özellikle Kuşak ve Yol'un tanınmaya devam etmesi, hızlanması ve Çinli şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının artması, doğal olarak Çinceye olan ilgiyi de artıyor."

Dernek son yıllarda öğretmen sayısını iki kat artırarak 12'den 24'e çıkardı.

SES 7 (Türkçe): MUSTAFA KARSLI, Türk-Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı:

"Çincenin yapısı itibarıyla doğru telaffuz gerektiren tonlamalı bir dil olması dolayısıyla, doğru öğretebilecek kaliteli, diksiyonu ve aksanı temiz öğretmenler gerekiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)