Üye Girişi
Haberler

Çin'deki Şiddetli Yağışlar Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişiden haber alınamıyor. Yağışlar evlerin hasar görmesine, yolların kapanmasına ve toprak kaymalarına neden oldu.

GUANGZHOU, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde son günlerde birçok bölgeyi vuran aralıksız yağışlar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişiden ise haber alınamıyor.

Yerel yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre can kayıplarının üçü Zhaoqing kentinde bildirilirken, biri ise Shaoguan kentinde görev yapan bir kurtarma görevlisiydi.

Kayıp 10 kişinin Shaoguan ve Qingyuan gibi kentlerden olduğu ve arama ve kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.

Son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar Shaoguan, Guangzhou, Heyuan, Zhaoqing, Qingyuan, Meizhou ve Huizhou gibi birçok kenti etkileyerek evlerin hasar görmesine, yolların kapanmasına ve toprak kaymalarına neden oldu.

Guangdong'da şu ana kadar 110.000 kişi başka bölgelere tahliye edilirken, 25.800 kişi acilen yeniden yerleştirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Guangdong Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9. Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketinde ceza indirimi var mı? 9. Yargı Paketi içeriği! Gelinim Mutfakta çeyrek altının kim aldı? 22 Nisan Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (22 Nisan) Dolar ne kadar oldu? 2024 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? Bekçilik şartları neler, başvuru nasıl yapılır? LGS GİRİŞ BELGESİ | LGS sınavı ne zaman? LGS'ye kaç gün kaldı? 23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? 22-23 Nisan'da kargolar çalışacak mı? PTT, MNG, Sürat, Trendyol Express... Müge Anlı olayı nedir? Müge Anlı'nın son bölümünde ne oldu? Üvey annesiyle kaçan çocuk kim? CEM TOPÇUOĞLU KİMDİR? Şevval Sam'ın sevgilisi Cem Topçuoğlu kaç yaşında, nereli? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa mı etti? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız neden istifa etti, ne oldu? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun CEO'su olduğu Patiswiss'in ödediği vergi miktarı ne? Patiswiss sahibi kim? Patiswiss çikolata olayı nedir? Üvey annesiyle kaçan Mustafa Müge Anlı'ya bomba gibi düştü! Üvey annesiyle kaçan çocuk kim? Mustafa'nın babası ne dedi? SURVİVOR 2024 BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI OYUNU kim kazandı? Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? İsmail Yazıcıoğlu kimdir, neden öldü? İsmail Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı ve nereli? Patiswiss ürünleri toplatılıyor mu? Market raflarından kaldırılıyor mu? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title