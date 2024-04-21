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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Pasifik'te Cepheleşmeyi Kışkırtmanın İhtiyaçları Karşılamayacağını Belirtti

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Pasifik bölgesinde cepheleşmeyi kışkırtmaya yönelik herhangi bir girişimin Güney Pasifik ada ülkelerinin acil ihtiyaçlarına hizmet etmeyeceğini belirtti.

PORT MORESBY, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Pasifik bölgesinde cepheleşmeyi kışkırtmaya yönelik herhangi bir girişimin Güney Pasifik ada ülkelerinin acil ihtiyaçlarına hizmet etmeyeceğini belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang söz konusu açıklamayı Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkatchenko ile Cumartesi günü düzenledikleri basın toplantısında yaptı.

Wang, Pasifik ada ülkelerinin hiçbirinin büyük bir ülkenin arka bahçesi değil, kendi halklarının anavatanı olduğunu söyledi.

ABD'nin "üçlü güvenlik ortaklığı" oluşturmayı deneyerek bölgeye nükleer denizaltılar sokmakta ısrar ettiğini belirten Wang, bunun da Güney Pasifik Nükleer Serbest Bölge Anlaşması'nın amacını ihlal ettiğini ve nükleer silahların yayılması konusunda ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

Bakan, ABD ve müttefiklerinin son dönemde daha fazla ülkeyi kendi bloklarına katılmaya ikna etmek için bahaneler bile bulduklarına işaret etti.

Wang, Güney Pasifik ada ülkelerinin acil ihtiyaçlarına hizmet etmediği ve küresel kalkınma eğilimine ters düştüğü için bölgede cepheleşmeye yönelik her türlü kışkırtma eylemine her zaman karşı olacaklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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