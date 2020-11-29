Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik arttı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik arttı

29.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:07

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Sabah saat 10.00 itibarıyla vatandaşların sokağa çıkmasıyla Kırşehir'de, cadde ve sokaklarda insan ve araç hareketliliği gözlendi.

Kentte alışveriş merkezi, market ve diğer esnaflar iş yerlerini açtı.

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Ekmek fırınları, marketler ve kent merkezinde kurulan kapalı pazar yerinde vatandaşların yoğunluk gösterdikleri gözlendi.

Maske kurullarına uyarak sokağa çıkanların, Ankara ve Terme caddelerinde hareketlilik oluşturduğu görüldü.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürdü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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