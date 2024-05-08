8-9 Mayıs Benzin ve Motorin güncel fiyatları! Benzine indirim var mı?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Akaryakıt fiyatları tekrar değişikliğe uğruyor. Bu sefer benzine indirim, motorine ise zam geliyor. Benzine indirim var mı, kaç TL olduğu merak ediliyor. Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları! (8 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları) Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

BENZİN LİTRE FİYATI NE KADAR?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40 lira 12 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 42 lira 64 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.