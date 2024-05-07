Van'da etkili sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Van'da etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte gün boyunca etkili olan sağanak ve bazı bölgelerde yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar da yağıştan korunmak için iş yerlerinde ve saçakların altında bekledi.

Su birikintileri nedeniyle bazı yolların kapatıldığı kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.