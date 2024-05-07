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Hatay'ın Samandağ ilçesinde erkek cesedi bulundu

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Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde sahilde erkek cesedi bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve kimlik çıkmayan vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde sahilde erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından üzerinde kimlik çıkmayan vatandaşın hayatını kaybettiğini belirlendi. Şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samandağ Hatay Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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