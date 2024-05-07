Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde Görevli Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Burhaniye ilçesindeki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) güvenlik görevlisi olarak görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammet Yavaş, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yaklaşık 10 yıldan beri güvenlik görevlisi olarak görev yapan Muhammet Yavaş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Yavaş'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası evinin önünde helallik alınmasının ardından Börezli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katılırken, mezarlıkta taziyeleri babası İbrahim Yavaş kabul etti. Bir çocuk babası olan Muhammet Yavaş'ın ölümü, ailesi, BAÇEM çalışanları ve sevenlerini üzdü. - BALIKESİR