Üye Girişi
Haberler

Kazakistan'ın ilk bağımsız ordusu 32 yıl önce kuruldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin 1992'de temelinin atıldığı 7 Mayıs, parlamentonun kararıyla 2012'den bu yana Vatan Savunucuları Günü olarak kutlanıyor. Kazakistan'ın bağımsızlık sürecindeki önemli adımlarından biri olan ordunun kuruluşunun yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kazakistan'ın ilk bağımsız ordusu 32 yıl önce bugün kuruldu.

Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin 1992'de temelinin atıldığı 7 Mayıs, parlamentonun kararıyla 2012'den bu yana Vatan Savunucuları Günü olarak kutlanıyor.

Resmi bayram olan gün dolayısıyla ülke genelinde vatanseverlik ruhunu pekiştiren çeşitli etkinlikler düzenleniyor, askerlere de rütbeleri takdim ediliyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de 7 Mayıs Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı.

Bu bayramın ülkede barış ve huzur değerlerinin güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Tokayev, " Kazakistan, ulusal çıkarlarının ve toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem vermektedir. Yiğit ordumuz, devletimizin sarsılmaz direği olan ülke egemenliğinin garantörü olarak hizmet etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov da kutlama töreninde askerlerle bir araya geldi.

Jaksılıkov, burada yaptığı konuşmada, 32 yılda modern, savaşa hazır ve güçlü bir ordu oluşturmayı başardıklarını kaydetti.

Kara, hava ve deniz kuvvetlerinden oluşan Kazakistan ordusunun yeni yöntemler kullanarak tatbikatlar gerçekleştirdiğini belirten Jaksılıkov, yurt dışında barışı koruma faaliyetlerinde de somut başarılar elde ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

Kazakistan Savunma Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title