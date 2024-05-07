Benzin Litre Fiyatı 7 Mayıs | İstanbul'da benzin ne kadar? Benzine indirim geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları!

7 Mayıs akaryakıt fiyatları sorgulanıyor. Benzine indirim geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları gündeme geliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde indirim bekleniyor. Benzine indirim var mı?

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak indirimlerle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 61 kuruş, motorinin litresi ise 40 lira 11 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.