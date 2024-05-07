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Kepçeyle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Aksaray'da motosikletin kepçeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri Abdulkadir Savaş'a yaptıkları ilk müdahalede öldüğünü tespit etti. Kepçe sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kepçeyle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

AKSARAY - Aksaray'da motosikletin kepçeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi.

Kaza Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gülağaç - Gülpınar yolu üzerinde seyreden Abdulkadir Savaş idaresinde 68 AEE 579 plakalı motosiklet, tali yola girmek isteyen S.Ü. yönetimindeki kepçe ile çarpıştı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada sürücü Abdulkadir Savaş olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri Abdulkadir Savaş'a yaptıkları ilk müdahalede öldüğünü tespit etti. Kepçe sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Jandarma Aksaray trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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