Kars'ta Mayıs Ayında Kar Yağışı

Kars'ta mayıs ayında dağların zirvesi beyaza bürünürken, kentte hava sıcaklığı ise hissedilir derece de düştü. Yazı göremediklerini ifade eden vatandaşlar, Kars'ın 6 ayının ayaz, 6 ayının ise kış olduğunu belirtti.

Kars'ta son günlerde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerine kar yağışına bıraktı. Mayıs ayında yağan kar ile birlikte hava sıcaklığı da 2 dereceye kadar düştü. Kars'ın etrafını çevreleyen dağların zirvesinde yağan kar, kart postal görüntüler de ortaya çıkardı.

Zirvelerin beyaza büründüğü kentte yeşil arazide otlayan hayvanlar ve hayvanların oyun oynaması kameralara yansıdı.

"6 ay ayaz, 6 ay kış"

Kars'ta yazı görmediklerini ifade eden vatandaşlar, "Gördüğünüz gibi karşıdaki dağlara yine kar yağdı. Her yıl bunu biz yaşıyoruz. Yaz gelmeden biz bir daha kışa giriyoruz. Bizlerde bir atasözü var, diyor ki 'Kars'ı nasıl gördün', diyor ki 'Ben Kars'a gittim. 6 ay ayaz, 6 ay kış' gerçekten biz yazı göremiyoruz" dedi.

Öte yandan dağların zirvesinin beyaza bürünmesiyle birlikte kentte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Kars'ta 17-18 derece olan hava sıcaklığı, kar yağışıyla birlikte 2 dereceye düştü. Kentte soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. - KARS