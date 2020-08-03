Sivas'ta etkili olan dolu 10 bin dekar tarım arazisine zarar verdi
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Sivas'ta etkili olan dolu 10 bin dekar tarım arazisine zarar verdi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, 10 bin dekar ekili tarım arazisine zarar verdi.

Sivas'ta etkili olan dolu 10 bin dekar tarım arazisine zarar verdi
03.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 03.08.2020 17:02

Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, 10 bin dekar ekili tarım arazisine zarar verdi.

İlçede etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle Acıyurt, Kurtoğlu ve Çevirme köylerinde su baskını yaşandı. Baskınlarda ekili tarım arazileri zarar gördü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ulaş İlçe Tarım Müdürü Sevil Sırakaya ve Ulaş Ziraat Odası Başkanı Ziyaattin Gazioğlu, köylülerle birlikte ekili alanlarda hasar tespitinde bulundu.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan İl Müdürü Seyit Yıldız, "Dolu yağışı nedeniyle Acıyurt ve Kurtoğlu köylerinde zarar meydana geldi. Ben de yerinde görmek amacıyla buradayım. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarına başladı. Tahmini 10 bin dekar arazi zarar görmüş gibi. İnşallah Bakanlık olarak da gereken desteği vereceğimizden herkes emin olsun. Çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum." dedi.

Ekili alanların büyük ölçüde zarar gördüğünü belirten Ulaş Ziraat Odası Başkanı Ziyaattin Gazioğlu ise "Tarlada ekin kalmamış. Afet olmuş. Bunun genel bir afet olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Çiftçilerimizin bazılarının sigortası yok, Çifti Kayıt Sistemi (ÇKS) yok. Bunları genel kapsamda değerlendirmek istiyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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