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Sivas'ta Mart Ayında Konut Satışları Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Sivas'ta Mart ayında 530 konut satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. İpotekli satışlar 56 konutu kapsarken, diğer satışlar grubu ise 461 konutu oluşturdu. İlk satışlar 194 konutu, ikinci el satışlar ise 323 konutu teşkil etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

TÜİK verilerine göre 2023'ün mart ayında 530 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında 517 konut satıldı. 517 konutun 56'sını ipotekli satışlar, 461'ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı. Buna göre kentte bu yılın Mart ayında satılan 517 konutun 194'ünü ilk satış, 323'ünü ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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