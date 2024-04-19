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Tokat'taki 5,6 büyüklüğündeki deprem Sivas'ta da hissedildi

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Sivas'ta da hissedildi. Vatandaşlar deprem sonrası dışarıya çıkarak güvenli bir alan oluşturdu.

Tokat'taki 5,6 büyüklüğündeki deprem Sivas'ta da hissedildi

SİVAS - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Sivas'ta da hissedildi.

Akşam saat 18.11'de Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6'lık deprem sonrası vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Depreme evinde ve iş yerinde yakalanan vatandaşlar yeni bir deprem korkusuyla kendilerini dışarıya attı. Bazı vatandaşlar evlerinin önünde ateş yakarak soğuktan korunurken bazı vatandaşlar ise evlerinin önünde toplanarak çay içerek yemeklerini yedi. Evlerinin önünde ailecek vakit geçiren vatandaşlar çocukların etkilenmemesi için piknik ortamı oluşturdu. Depreme evinde yakalanan 70 yaşındaki Osman Erten, korku dolu anları anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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