Tokat-Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem

Tokat- Yozgat sınırında deprem

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi

TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesi Yozgat il sınırına yakın bin noktada saat 01.06'da deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi.