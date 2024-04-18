Tokat-Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi.
Tokat- Yozgat sınırında deprem
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi
TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesi Yozgat il sınırına yakın bin noktada saat 01.06'da deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi.