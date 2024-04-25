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Sivas'ın Ulaş ilçesinde ihtiyaç duyulan bölgelere sulak dağıtımı yapıldı

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Ulaş Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan sulak dağıtımıyla 120 hayvan sulağı ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştirildi. Tarım ve hayvancılığa katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, hayvanların temiz suya ulaşmasını kolaylaştırarak bulaşıcı hastalıklardan korunmalarını sağlamaktadır.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ihtiyaç duyulan bölgelere konulmak üzere sulak dağıtımı yapıldı.

Ulaş Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yaptırılan 120 hayvan sulağı mahalle ve köylerde ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştirilmek üzere muhtarlara teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Emre Zafer, tarım ve hayvancılığa katkı sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Meraların önemine dikkati çeken Zafer, "İlçemiz meralarında atıl ve verimsiz durumda olan suyumuzu hayvansal üretime kazandırmak amacıyla yaptırılan sulaklar ihtiyaç dahilinde meralarımıza yerleştirilecek." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan ise 120 hayvan sulağı dağıttıklarını ifade ederek, "Bu çalışmayla çayır, mera ve otlaklara sulak yerleştirerek daha cazibeli yerler haline getirdik. Hayvanların temiz suya ulaşmasını kolaylaştırarak bulaşıcı hastalıklardan korunmasında da önemli rol oynadık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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