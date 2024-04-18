- Ahmet Ayık U15 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

SİVAS - Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Ahmet Ayık U15 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası' sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Ahmet Ayık U15 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 56 ilden 175 kulüp ve 900 sporcu katılım sağladı. U15 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarının ardından tamamlandı ve kupalar sahiplerini buldu. Sivas Sporcu Eğitim Merkezi takım halinde şampiyon olurken, Çorum İl Milli Eğitim ikinci, Antalya Cengiz Elbeye ise üçüncü sırada yer aldı.

Bugün başlayacak olan Cenk İldem U15 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası ise 20 Nisan Cumartesi günü sona erecek.