Sivas Ulaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda Kaymakam Emre Zafer başkanlığında düzenlenen toplantıda birlik encümenleri köy muhtarlarının oylarıyla seçildi.

Seçimde, İl Genel Meclisi üyeleri Murat Atalay ve Mehmet Ali Kuşkaya ile Aşağıada muhtarı Sebahattin Kartal, Kayapınar Köyü muhtarı Kemal Kaya encümen üyesi oldu.

Köylere Hizmet Götürme Birliğine seçilen ve görev alan muhtarları kutlayan Zafer, "Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha güzel bir yaşam sunmak için büyük gayret göstererek güzel çalışmalar yapacağız." dedi.