Sivas'ta Cenk İldem U15 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Cenk İldem U15 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Güreş Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Cenk İldem U15 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 56 ilden 175 kulüp ve 900 sporcu katılım sağladı. U15 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarının ardından tamamlandı ve kupalar sahiplerini buldu. Sakarya Hendek Olimpik Spor Kulübü takım halinde Türkiye şampiyonu olurken, Denizli GSK ikinci, Samsun Kavak Şampiyonlar Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.

Müsabakalarda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Güreş Federasyonu yetkilileri ve antrenörler takdim etti.

Yarın başlayacak olan U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası ise 22 Nisan Pazartesi günü sona erecek. - SİVAS