Sivas'ta Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Devam Ediyor

Sivas'ta düzenlenen Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Heyecan dolu şampiyona yarın sona erecek.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan "Cenk İldem U15 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası" Sivas'ın ev sahipliğinde devam ediyor. Yaklaşık 850 sporcunun katılımıyla Sivas Taha Akgül Salonu'nda gerçekleştirilen Cenk İldem U15 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda sporcular dereceye girebilmek için ter döküyor.

Şampiyonada dereceye girecek sporculara madalya, dereceye girecek kulüplere ise kupa verilecek.

Heyecan dolu şampiyonayı Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yusuf Gümüş, Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Aytaç Keklik, Spor Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin ve Güreş İl Temsilcisi Hayrettin Baytur da takip ediyor. - SİVAS