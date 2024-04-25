Sivas'ta Üniversite Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Sivas'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla insan zinciri oluşturdu.

Filistin Dayanışma Grubu'nun düzenlediği etkinlikte, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde insan zinciri oluşturan öğrenciler ve bazı hastane çalışanları, Türk ve Filistin bayraklarıyla Merkez Kafeterya önüne kadar yürüdü.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve Sivas İHH Başkanı Efe Zileli'nin de katıldığı etkinlikte Filistin halkı için dua edildi.

Katılımcılar adına konuşan Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Resul Yücel, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet dilemek ve Filistin direnişinin sesini duyurmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

İsrail'in suçuna ortak olan ülkelere de tepkisiz kalmadıklarını vurgulayan Yücel, bu zulmü protesto ettiklerini dile getirdi.

Yücel, İsrail'in işlediği insanlık suçu nedeniyle çoğu çocuk, yaşlı ve kadın 34 bin kişinin şehit olduğunu, 100 bine yakın kişinin ise yaralandığını ifade etti.

İnsan hakları, çocuk hakları ve kadın hakları savunucularının da harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Yücel, soykırım bitene kadar protestoları devam ettireceklerini belirtti.