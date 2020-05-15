Şarampole yuvarlanan kamyonet alev aldı: 1 yaralı
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Şarampole yuvarlanan kamyonet alev aldı: 1 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde saman yüklü kamyonetin şarampole yuvarlandıktan sonra alev alması sonucu sürücü yaralandı.

Şarampole yuvarlanan kamyonet alev aldı: 1 yaralı
15.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:19

Samsun'un Terme ilçesinde saman yüklü kamyonetin şarampole yuvarlandıktan sonra alev alması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Terme-Hüseyinmescit grup yolunda seyir eden Engin K.'nin kullandığı 55 BDS 49 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası alev alan araçtan sürücü Engin K. kendi imkanlarıyla çıktı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu 112 ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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