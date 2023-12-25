Terme İlçe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Sanayi Alanı Genişletmesi ve Cazibe Merkezi Projeleri ile İlçenin Ekonomik Geleceğine Yatırım Yaptıklarını Söyledi

Samsun'un Terme İlçe Belediye Başkanı Ali Kılıç, hayata geçirdikleri "Sanayi Alanı Genişletmesi ve Cazibe Merkezi Projeleri" ile ilçenin ekonomik geleceğine önemli bir yatırım daha kazandırdıklarını söyledi.

"Sanayi Alanı Genişletmesi ve Cazibe Merkezi" gibi stratejik projelerle ilçenin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak temeller oluşturduklarını ifade eden Başkan Kılıç, bu projelerin de tıpkı OSB'ler gibi Terme'nin ekonomik geleceğine yön vereceğini ve istihdam imkanlarının artmasını sağlayacağını vurguladı.

"İlçemizde istihdam artacak"

Başkan Kılıç, "630 dönümlük bir alanda sanayi yatırımlarına imkan tanıyacak şekilde çalışmalar yürüttük. Bu arazinin 230 dönümüyle ilgili işlemler tamamlandı ve iş insanlarımızın yatırımlarını genişletmelerine imkan sağladık" dedi.

Başkan Kılıç, kalan 400 dönümlük arazinin sanayi yatırımlarına kazanılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Valimizin ve genel başkan yardımcılarımızın destekleriyle, geride kalan 400 dönüm araziyi de sanayimize katma çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanların da sanayiye katılmasıyla, orada faaliyet gösteren iş insanlarımız daha fazla yatırım yaparak, ilçemize daha fazla istihdam sağlayacaklar" diye konuştu.

Güç birliği-ekonomik tasarruf-cazibe merkezi

Esnafların işlerini geliştirip, ihracata yönelmelerine destek olan Cazibe Merkezi Projesi'ni nasıl hayata geçirdiklerini de anlatan Başkan Kılıç, "Bu merkezi, sanayi esnafımızın ortak makine kullanarak işlerini daha verimli hale getirecekleri bir yer olarak düşünüp hayata geçirdik. İnandık-çalıştık-mücadele ettik ve yaklaşık 20 milyonluk bu projenin 12 milyon lirasını hibe olarak almayı başardık. Geri kalan kısmı için bir şirket kuruldu ve 30 iş insanı bu şirkete üye oldu. Bu sayede, Terme sanayisinde ortak makine kullanımı hayata geçirildi. Esnaflarımızın işlerini geliştirip, farklı ürünler üretmelerine ve ihracata yönelmelerine destek olacak bu cazibe merkezi, ilçemize büyük katkılar sağlayacak. Bu iki proje de ilçemizin ekonomik geleceğini şekillendirecek, iş imkanlarını artıracak ve Termemizi daha da güçlü bir ekonomik merkez haline getirecek" şeklinde konuştu.

"Termemize imkanlarımızın üstünde hizmetler sunduk"

"Hizmetlerimizi imkanlarımızın çok üstüne çıkarmayı başardık" diyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu başarıyı şöyle özetledi:

"Termemizin kalkınması için, hemşehrilerimize daha iyi hizmetler sunabilmek, ilçemizi ekonomik ve sosyal olarak geleceğe hazırlamak için farklı kaynaklar oluşturma da başardık. Bu dönemde, DOKAP (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) ve OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) gibi kurumlarla iş birliği yaparak, önemli projeler geliştirdik. Özellikle alternatif tarım projelerimizde bu iki kurumdan aldığımız hibeler, bize yeni kapılar açtı. Bu kurumlar, projelerimize o kadar güvendiler ki, Terme Belediyesi olarak herhangi bir projeye finansman desteği sağladığımızda, o projenin başarıyla tamamlanacağına dair bir güven oluştu. Bu iş birlikleri sayesinde, bütçemizin ötesinde kaynaklar oluşturarak, ilçemize daha fazla hizmet sunma imkanı bulduk. DOKAP ve OKA'dan aldığımız desteklerle, hizmetlerimizi genişlettik ve Terme'mizi daha yaşanabilir, daha gelişmiş bir ilçe haline getirme yolunda önemli adımlar attık." - SAMSUN