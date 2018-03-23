Samsung Exynos 9610'u Duyurdu!

Normalde orta sınıf akıllı telefonlar için geliştirilen işlemciler çok heyecan yaratmaz. Fakat Samsung'un yeni Exynos 9610 işlemcisinde durum farklı.

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Samsung'un yeni duyurduğu 10nm yongaseti Exynos 9610, orta sınıf akıllı telefonlara pek çok alanda üst seviye performans için geliştirilmiş. Özellikle yeni işlemci ile kamera yeteneklerinin büyük bir sıçrama yaşanacağı belirtiliyor.

Bildirilene göre Exynos 9610 işlemci Full HD çözünürlüktte 480 kare video kaydı yapılabilecek. Öte yandan 4K çözünürlükte 120 kare kayıt yapabilecek olan kamera, böylece ağır çekim noktasında orta sınıf telefonlara zenginlik getirecek. Bilindiği gibi Samsung Galaxy S9, 720p, yani HD çözünürlükte 960 kare video kaydı yapabiliyordu. Bu da iki işlemci arasında görüntü işleme konusunda uçurum olmayacağını bizlere gösteriyor. Samsung, bu hamlesiyle orta sınıf akıllı telefonlar ile üst sınıf arasındaki farkı kapatmayı amaçlıyor.

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Exynos 9610'un kameraya getireceği tek yenilik yalnızca ağır çekim noktasında olmayacak pek tabii. Buna son dönemin konuşulan yeni teknolojisi yapay zekayı da eklyen Güney Koreli şirket, böylece bu özellikten orta sınıf akıllı telefonların da yararlanabilmesini sağlayacak.

Exynos 9610 Özellikleri Nedir?

Samsung 'un yeni Exynos işlemcisi için belirtilen spesifikasyonlar ise şöyle:

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Exynos 9610, 8 çekirdekten oluşacak ve bunların 4'ü 2.3 GHz frekanslı Cortex-A73, 4'ü ise 1.6 GHz frekanslı Cortex-A53 olacak. GPU ise, Samsung Galaxy S9'da da yer alan Mali G72 olacak. Böylece grafik performansı konusunda da Galaxy S9 seviyesi, orta sınıf akıllı telefonlara getirilmiş olacak.

Peki, Exynos 9610 işlemcili Samsung telefonları ne zaman görebileceğiz? Bunun için muhtemelen Samsung'un orta sınıf telefonlarının yeni modellerini beklememiz gerekecek. Bunlardan biri hatırlarsanız daha önce incelediğimiz Samsung Galaxy A8 idi. Onun da 2018 modeli tanıtılmıştı. Ancak Samsung Galaxy A3 modelinin 2018 versiyonunu henüz görmedik. Belki bu model ilk Exynos 9610'lı akıllı telefon olur. Bekleyip göreceğiz...