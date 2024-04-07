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Samsung, ABD'deki yatırımını iki katına çıkarıyor: Çip üretim tesisi inşa edecek!

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Samsung, son dönemlerde çip üretme işine verdiği önemi artırmış durumda. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre yapay zeka çipi geliştirerek NVIDIA'ya rakip olacağı söylenen şirket, şimdi önemli bir adım daha atıyor. Öyle ki ABD'deki fabrika yatırımını iki katına çıkarmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar…

Samsung, ABD'deki yatırımını iki katına çıkarıyor: Çip üretim tesisi inşa edecek!

Samsung, 2021 yılında ABD'nin Teksas eyaletinde bir çip fabrikası inşa etmek için 20 milyar dolar tutarında bir yatırım yapmıştı. Aktarılan bilgilere göre şirket, ABD'nin CHIPS Yasasından faydalanarak toplam yatırımını 44 milyar dolara çıkaracak.

Bilmeyenler için ABD'nin geçen sene yürürlüğe soktuğu CHIPS Yasası ile yarı iletken üretiminin artırılması ve böylelikle çip kıtlığını hafifletmek amaçlanıyor. Aynı zamanda firmaların ABD'ye çekilmesi de hedefleniyor. Şimdiye kadar Intel ve NVIDIA, bu yasa kapsamında destek aldı. Şimdi Samsung da bu firmalar arasına katılıyor.

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Samsung, CHIPS Yasası ile 44 milyar dolara çıkaracağı toplam yatırımı kullanarak mevcut fabrikayı genişletecek. Bu kapsamda ikinci bir çip üretim tesisi, paketleme yeri ve bir araştırma ve geliştirme alanı inşa edilecek.

Samsung, ABD'nin yardımıyla çip üretim sektöründeki pazar payını artırmaya çalışacak. Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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