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Türkiye'nin İthal Ettiği Mobil Cihaz Sayısı ve IMEI Kayıt Listesi Ortaya Çıktı

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nun yayınladığı verilere göre, Türkiye'de son yıllarda döviz kurunun artışı ve markalar tarafından yapılan zamlar nedeniyle kullanıcılar elektronik cihazları yurt dışından getirmeye başladı. 2023 yılında Türkiye'nin ithal ettiği mobil cihazların sayısı ve IMEI kayıt listesi ortaya çıktı. Samsung ve Apple, en çok kayıt yapılan markalar oldu.

Özellikle son yıllarda döviz kurunun artışı ve markalar tarafından yapılan zamlardan dolayı kullanıcılar elektronik cihazları yurt dışından getirmeye başladılar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nun yayınladığı Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar verileri de bu iddiaları doğruluyor. Ortaya çıkan verilerde 2023 yılında Türkiye'nin ithal ettiği mobil cihazların sayısı ve IMEI kayıt listesi ortaya çıktı. İşte detaylar…

15 milyon 301 bin cihaza IMEI kayıt yapıldı!

BTK'nın yayınladığı raporda geçtiğimiz yıl 12 ay boyunca Türkiye'de 12 milyon 53 bini cep telefonu, 3 milyon 248 bini diğer cihazlar olarak toplamda 15 milyon 301 bin cihaz için IMEI kayıt yapıldı. 2024 yılında yapılan zamla birlikte IMEI telefon kayıt ücreti 20 bin TL'den 31,692 TL'ye yükselse de hala avantajlı olduğunu düşünen tüketiciler, yurt dışından telefon ve diğer elektronik cihazları getirmeye devam ediyor.

Bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 artış gösteren IMEI kayıt oranı, ülkemizdeki elektronik cihaz pahalılığını da ortaya çıkarıyor. Özellikle listenin başına baktığımızda iki büyük telefon üreticisinin zirvede olduğunu görebiliyoruz.

Samsung'dan uygun fiyatlı Galaxy S24 müjdesi!

Birinci sırada 3 milyon 639 bin cihaz kaydı ile Samsung yer alırken, hemen arkasından 3 milyon 181 bin cihaz kaydı ile Apple geliyor. Son dönemlerde dolar kuruyla birlikte Apple tarafından yapılan zamlar da bu oranın artmasında etkili oldu.

Örneğin Apple Türkiye'den bir iPhone 15 almak istediğimizde en düşük modeli için 58 bin 499 TL ödememiz gerekiyor. Amerika'dan almak istediğimizde ise 799 dolar + IMEI kayıt ücreti ile anlık dolar kurundan 57 bin 700 TL civarı bir miktara denk geliyor.

Listenin kalanında ise Türkiye'nin yerli markalarından Reeder'ı görebiliyoruz. Reeder, 2023 yılında 464 cihaz kaydı yaptırarak listenin altıncı sırasında yer alıyor.

Peki ya siz IMEI kayıt ücreti ve yurt dışından telefon getirmek hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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