A101'den iPhone 14 Plus ve Galaxy Z Fold 3 Satışı

Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler ile dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda elektrikli araç getiren A101, şimdi ise iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy Z Fold 3 satıyor. Peki bu telefonların fiyatları ne kadar? İşte A101 iPhone 14 Plus ve Galaxy Z Fold 3 fiyatı..

A101 iPhone 14 Plus ve Galaxy Z Fold 3 fiyatı ne kadar?

A101, son dönemlerde artan talepler doğrultusunda ve aynı zamanda müşteri çekme amacıyla neredeyse her hafta akıllı telefon satıyor. Özellikle iPhone modelleri ile dikkat çekmeyi başaran market zinciri, şimdi yine iPhone satıyor. Buna katlanabilir telefon da eşlik ediyor.

A101 tarafından paylaşılan 28 Mart kataloğuna baktığımızda iPhone 14 Plus 512 GB modelinin 59 bin 999 TL'ye satıldığını görüyoruz. A15 Bionic işlemcisinden güç alan bu telefon, 6.7 inç Super Retina XDR OLED ekrana sahip. 4323 mAh'lik bataryadan güç çeken cihaz, ön tarafında 12 Megapiksel özçekim kamerasına yer veriyor. Arka tarafındaysa 12 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

A101'in ardından şimdi de BİM karavan satıyor!

Diğer telefonun ise 2021'de piyasaya sürülen Samsung Galaxy Z Fold 3 olduğunu görüyoruz. 32 bin 499 TL fiyat etiketine sahip olan cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. Peki telefonun özellikleri neler?

Fiyatı ile dikkat çeken Samsung Galaxy Z Fold 3 modeli, sırasıyla 7.6 inç ve 6.2 inç boyutlarında iki Dynamic AMOLED ekrana sahip. Her iki ekran da 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden güç alan cihaz, 16 Megapiksel + 10 Megapiksel şeklinde iki tane ön kameraya sahip. Arka kasada ise 12 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel Ultra geniş açılı kamera + 12 Megapiksel telefoto lens yer alıyor.

Bunlar dışında uygun fiyatlı bir Android model de göze çarpıyor. Samsung Galaxy A04 adlı 2022'de piyasaya sürülen bu model, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Fiyatı ise 5 bin 699 TL olarak belirlendi.

6.5 inç boyutunda HD+ çözünürlüklü LCD ekranla gelen Samsung Galaxy A04, Exynos 850 işlemcisinden güç alıyor. Ayrıca 5 Megapiksel özçekim kamerasına yer veriyor. Arka tarafındaysa 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor.

A101 tarafından satılan akıllı telefonlar ve fiyatları şu şekilde sıralandı;

ÜrünFiyatı Apple iPhone 14 Plus 512 GB Cep Telefonu59 bin 999 TLSamsung Galaxy Z Fold 3 12 GB RAM + 256 GB Katlanabilir Cep Telefonu32 bin 499 TLSamsung Galaxy A04 4 GB RAM + 128 GB Cep Telefonu5 bin 699 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? A101'in sattığı telefonların fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.