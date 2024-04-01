YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Samsung Mart ayı güvenlik güncellemesi yayınlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mart ayı bitmiş olsa da Samsung, Mart 2024 güvenlik güncellemesini gecikmeli olarak Galaxy cihazlara yayınlamaya devam ediyor. Bugün ortaya çıkan duyuruya göre Samsung, Mart ayı güvenlik güncellemesini iki giriş seviye modele yayınladı. Son derece önemli güvenlik düzeltmeleriyle gelen yeni güncelleme, şimdi Galaxy A04e ve Galaxy A13 5G için yayınlandı. İşte Samsung Mart ayı güvenlik güncellemesi detayları…

Samsung Mart güncellemesi, Galaxy A04e ve Galaxy A13 5G için yayınlandı

Mart ayının başından itibaren yayınlanan güvenlik güncellemesi, sonunda iki giriş seviye modele daha yayınlanmaya başladı. Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 modelleri One UI 6.1 güncellemesini alırken, Asya ve Avrupa'nın belli bölgelerinde Galaxy A04e ve Galaxy A13 5G, Mart 2024 güncellemesini almaya başladı.

Galaxy A04e modeli A042FXXS6DXC4 yazılım versiyonu ile güncellemeyi alırken, Afganistan, Mısır, Fiji, Endonezya, Irak, İsrail, Kazakistan, Kenya, Lübnan, Fas, Yeni Zelanda, Türkiye, ve birçok Asya ülkesinde güncelleme indirilebilir durumda.

Samsung'dan Bixby'ye dev güncelleme! ChatGPT rakibi olabilir

Galaxy A13 5G modeli için yeni güncelleme A136BXXS6DXC3 yazılım versiyonu ile yayınlanıyor. Birçok önemli güvenlik açığı düzeltmeleri içeren Samsung Mart güncellemesi, bu model için de Avusturya, Mısır, Fransa, İtalya, Portekiz, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa ve Asya ülkelerinde yayınlandı.

Duyurulara göre 44 adet güvenlik açığı düzeltmesi içeren Mart 2024 güvenlik güncellemesi, herhangi yeni bir özellik getirmiyor. Eğer siz de güncellemeyi indirmek isterseniz, Ayarlar uygulamasından Yazılım Güncelleme bölümüne gelebilir ve buradan İndir ve Yükle butonuna tıklayarak güncellemeyi telefonunuza kurabilirsiniz.

Peki, sizin Galaxy telefonunuz Mart güvenlik güncellemesini aldı mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Samsung Mobil Güvenlik Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Seçimden sonra TL'nin durumu ne olacak? Dünyaca ünlü banka, TL için ne dedi? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Rüyada havuç görmek ne anlama gelir? Rüyada siyah havuç görmek, rüyada çürük havuç görmek nedir? Rüyada havuç tarlası görmek ne demektir? Sevgiliye Günaydın Mesajı - 2024 Sevgiliye uzun ve kısa günaydın mesajları, Sevgiliye yazılacak en güzel günaydın mesajları! 1 Nisan şakaları: En güzel ve komik 1 Nisan şakaları nelerdir? Arkadaşa, sevgiliye, dosta yapılan 1 Nisan şakaları! 1 Nisan esprileri! Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Muhtar azaları para alıyor mu, maaşları var mı? 5 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 5 Nisan'da ne oldu? 5 Nisan ne günü? 5 Nisan'da doğan ünlüler! 5 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 5 Nisan'da ne oldu? 5 Nisan ne günü? 5 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 4 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Nisan'da yaşananlar! 2 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 2 Nisan'da ne oldu? 2 Nisan ne günü? 2 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 1 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Nisan'da yaşananlar! 2 Nisan Salı okullar tatil mi? Yarın okul yok mu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title