Üye Girişi
Haberler

Samsung, Mach-1 Yapay Zeka Çipi İle Rekabete Hazırlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son yıllarda teknolojinin önemli bir ilerleme kaydetmesi ile birlikte yapay zeka alanında da ciddi bir sıçrayış oldu. Bu bağlamda dünyanın en büyük şirketleri, yatırım planlarını yapay zekaya odaklanacak şekilde gözden geçirdi.

Son gelişmelere göre Samsung da önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda NVIDIA gibi önde gelen şirketler ile rekabete girecek Koreli firmanın kendi yapay zeka çipini geliştirdiği iddia edildi. Peki bu çip neler sunacak? İşte tüm detaylar…

Samsung, Mach-1 yapay zeka çipi için kolları sıvadı

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, en büyük yapay zeka donanımı üreticisi olmak istiyor. Buna göre şirket, Mach-1 adını verdiği yapay zeka çipi ile sektöre adım atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda firmanın NVIDIA'nın Blackwell B200 çipiyle rekabet edecek Mach-1 için bir Yapay Genel Zeka (AGI) laboratuvarı açtığı öne sürüldü.

Yapay zeka işlemlerine özel olarak geliştirilen Mach-1 çipi hakkında çok fazla detay bulunmuyor ancak bir hayli dikkat çekeceği kesin. Bilindiği üzere şu anda yapay zeka sistemlerinde en büyük engellerden biri, GPU, CPU ve bellek arasındaki veri transferinde yaşanan darboğazlar olarak biliniyor. Mach-1 çipi ise bu darboğazları önemli ölçüde azaltacak bir tasarıma sahip olacak.

Pek çok şirket, çalışanlarını yapay zeka ile değiştirmek istiyor

Aktarılan bilgilere göre Samsung Mach-1, daha hafif ve esnek bir yapay zeka çözümü sunarak yüksek bant genişlikli belleklerin (HBM) aksine, düşük güç tüketimli LPDDR bellekleri kullanma imkanı sunacak. Bununla birlikte Samsung'un çip için algoritmalar kullanarak güç verimliliğini 8 kata kadar artıracağı söyleniyor.

İddialara göre Samsung'un Mach-1 prototiplerini 2024 yılının sonuna kadar hazırlayıp 2025'te yani önümüzdeki sene piyasaya süreceği söyleniyor. Bu konuda bir hayli iddialı olan şirketin şimdiden bir firmadan Mach-1 siparişi aldığı bilgisi mevcut. Samsung'un nasıl adımlar atacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, hedeflediği gibi en büyük yapay zeka donanımı üreticisi olabilecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Samsung Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-29 MART YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Karabük'te intihar eden öğrencinin kimliği belli mi? Öğrenci neden intihar etti? Gürkan Taha Fersiz kimdir? Zafer Partisi Çorum- Osmancık Belediye Başkan adayı Gürkan Taha Fersiz kaç yaşında, nereli? Umutcan Mercan kimdir? Zafer Partisi Çorum- Mecitözü Belediye Başkan adayı Umutcan Mercan kaç yaşında, nereli? Şevket Turoğlu kimdir? CHP Konya Yunak Belediye Başkan Adayı Şevket Turoğlu Kaç yaşında, nereli? Vahap Seçer kimdir? Halk Tv konuğu Vahap Seçer kaç yaşında, nereli? Vahap Seçer biyografisi! Nurettin Akbuğa kimdir? CHP Konya Tuzlukçu Belediye Başkan Adayı Nurettin AkbuğaKaç yaşında, nereli? Ömer Pekmezli kimdir? Zafer Partisi Çorum- İskilip Belediye Başkan adayı Ömer Pekmezli kaç yaşında, nereli? Tamer Mandalinci kimdir? CHP Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci kaç yaşında, nereli? Hasan Ustaoğlu kimdir? CHP Konya Seydişehir Belediye Başkan Adayı Hasan Ustaoğlu Kaç yaşında, nereli? Berna Canbeldek kimdir? Survivor All Star 2024 Berna Canbeldek nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Bedii Onan kimdir? Zafer Partisi Çorum- Merkez Belediye Başkan adayı Bedii Onan kaç yaşında, nereli? Mustafa Turalı kimdir? Zafer Partisi Çorum- Boğazkale Belediye Başkan adayı Mustafa Turalı kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Zara kaç kilo verdi? Zara'nın zayıflama formülü ne? Hasan Karalı kimdir? Zafer Partisi Çorum- Bayat Belediye Başkan adayı Hasan Karalı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title