Samsung, Mach-1 Yapay Zeka Çipi İle Rekabete Hazırlanıyor

Son yıllarda teknolojinin önemli bir ilerleme kaydetmesi ile birlikte yapay zeka alanında da ciddi bir sıçrayış oldu. Bu bağlamda dünyanın en büyük şirketleri, yatırım planlarını yapay zekaya odaklanacak şekilde gözden geçirdi.

Son gelişmelere göre Samsung da önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda NVIDIA gibi önde gelen şirketler ile rekabete girecek Koreli firmanın kendi yapay zeka çipini geliştirdiği iddia edildi. Peki bu çip neler sunacak? İşte tüm detaylar…

Samsung, Mach-1 yapay zeka çipi için kolları sıvadı

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, en büyük yapay zeka donanımı üreticisi olmak istiyor. Buna göre şirket, Mach-1 adını verdiği yapay zeka çipi ile sektöre adım atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda firmanın NVIDIA'nın Blackwell B200 çipiyle rekabet edecek Mach-1 için bir Yapay Genel Zeka (AGI) laboratuvarı açtığı öne sürüldü.

Yapay zeka işlemlerine özel olarak geliştirilen Mach-1 çipi hakkında çok fazla detay bulunmuyor ancak bir hayli dikkat çekeceği kesin. Bilindiği üzere şu anda yapay zeka sistemlerinde en büyük engellerden biri, GPU, CPU ve bellek arasındaki veri transferinde yaşanan darboğazlar olarak biliniyor. Mach-1 çipi ise bu darboğazları önemli ölçüde azaltacak bir tasarıma sahip olacak.

Pek çok şirket, çalışanlarını yapay zeka ile değiştirmek istiyor

Aktarılan bilgilere göre Samsung Mach-1, daha hafif ve esnek bir yapay zeka çözümü sunarak yüksek bant genişlikli belleklerin (HBM) aksine, düşük güç tüketimli LPDDR bellekleri kullanma imkanı sunacak. Bununla birlikte Samsung'un çip için algoritmalar kullanarak güç verimliliğini 8 kata kadar artıracağı söyleniyor.

İddialara göre Samsung'un Mach-1 prototiplerini 2024 yılının sonuna kadar hazırlayıp 2025'te yani önümüzdeki sene piyasaya süreceği söyleniyor. Bu konuda bir hayli iddialı olan şirketin şimdiden bir firmadan Mach-1 siparişi aldığı bilgisi mevcut. Samsung'un nasıl adımlar atacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, hedeflediği gibi en büyük yapay zeka donanımı üreticisi olabilecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.