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Samsung Galaxy S24 Plus İnceleme

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Samsung, bu yılın başında Galaxy S24 serisini tanıttı. Yeni seri, etkileyici ekranları, güçlü işlemcileri ve gelişmiş kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Samsung Galaxy S24 Plus inceleme videosu ile karşınızdayız. Galaxy S24+ ne sunuyor?

Samsung Galaxy S24+ inceleme!

Galaxy S24 Plus satın almak için: https://app.hb.biz/JRs418rDJB6D

Samsung Galaxy S24 Plus, serinin ortanca modeli olarak öne çıkıyor. 6.7 inç boyutundaki ekranı, 3120 x 1440 QHD+ çözünürlüğe, 1-120 Hz arası değişebilen yenileme hızına ve 2600 nit maksimum parlaklığa sahip.

İşlemci tarafında, Galaxy S24 Plus modelinde Snapdragon 8 Gen 3 yerine yapay zeka destekli Exynos 2400 yongası tercih edilmiş. Cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi ile geliyor.

Arka tarafta, Galaxy S24 ile aynı olan üçlü kamera dizilimini görüyoruz. Bu kameralar sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera, 10 Megapiksel telefoto (3x optik zoom) ve 12 Megapiksel geniş açılı kameradan oluşuyor. Ön tarafta ise 12 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.

Cihazın batarya özellikleri de dikkat çekici. 4900 mAh büyüklüğündeki pil, alışılagelmiş 45W kablolu şarj desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca, kablosuz ve ters kablosuz şarj desteği de sunuluyor.

Galaxy S24+ Türkiye fiyatı

Cihazın güncel satış fiyatı şu şekilde:

Galaxy S24+ 12 GB RAM & 256 GB depolama: 50.499 TL

Galaxt S24 Plus teknik özellikleri

Ekran6.7 inç QHD+ (516 ppi) ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 2600 nit parlaklıkİşlemciExynos 2400 (Yapay Zeka Destekli)RAM12 GBDepolama256 GBKamera (Arka)50 Megapiksel (Ana),

10 Megapiksel (Telefoto, 3x optik zoom),

12 Megapiksel (Geniş Açı)Kamera (Ön)12 MP ÖzçekimBatarya4900 mAh pilŞarj Desteği– 45W kablolu şarj

– Kablosuz şarj

– Ters kablosuz şarj

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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