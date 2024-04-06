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Samsung, Dünyanın En Çok Telefon Satan Markası Oldu

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Samsung, 2024 yılında dünyanın en çok satan akıllı telefon üreticisi olma unvanını yeniden kazandı. Birincilik koltuğunu geçtiğimiz yıl Apple'a kaptıran şirket, bu yılın ilk üç aylık döneminde yeniden lider olmayı başardı. İşte en çok telefon satan markalar.

En çok telefon satan markalar

Counterpoint Research'ün son raporlarına göre Samsung, Mart ayında 19,69 milyon telefon satarak yüzde 20'lik bir küresel pazar payı elde etti. Apple ise 17,41 milyon iPhone satışıyla pazarın yüzde 18'lik kısmını oluşturdu. Bu geri dönüş büyük ölçüde Galaxy S24 serisine ve Galaxy AI gibi yapay zeka özelliklerine bağlanıyor.

Ocak ayında piyasaya sürülen Galaxy S24 serisi, telefon görüşmeleri sırasında gerçek zamanlı dil çevirisi ve kullanıcıların Google Arama ile hızlı aramalar yapmasını sağlayan "Circle to Search" gibi işlevler sunuyor. Serinin Mart ayı sonuna kadar 6,53 milyon adet sattığı bildirildi.

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Samsung'un Avrupa'daki hakimiyeti özellikle dikkat çekici oldu. Rapora göre şirket, Avrupa'daki akıllı telefon pazarının yüzde 34'ünü ele geçirdi. Samsung, ABD'de ise Ocak ayında yüzde 20 olan pazar payını Mart'ta yüzde 36'ya yükseltti.

Apple, geçtiğimiz yıl ilk kez dünya çapında en çok satış yapan akıllı telefon üreticisi haline gelmişti. Dünya çapında 229 milyondan fazla iPhone satan şirket, 225 milyon satış yapan Samsung'u geçmişti. Ancak teknoloji devinin liderliği bu yıl sonlandı.

Akıllı telefon pazarındaki rekabet, yapay zeka ile daha da kızışacak gibi duruyor. Şirketin üretken yapay zeka destekli özellikleri iOS 18 güncellemesi ile sunacağı söyleniyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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