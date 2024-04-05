Samsung, Yapay Zeka Destekli One UI 6.1 Güncellemesini Yayınladı

Yapay zeka, son dönemde hayatın her alanına etki etmeye başladı. Yapay zeka desteğini birçok akıllı telefon şirketi entegre ediyor. Bunların başında gelen Samsung, Galaxy AI tarafından desteklenen One UI 6.1 ile gücünü arttırıyor.

Samsung Fotoğraf Düzenleyici, Nesne Silgi özelliğini geliştiriyor

One UI 6.1 güncellemesinin Android 14 ve One UI 6.0 güncellemesi kadar büyük olduğu ve 3GB indirme boyutuyla geldiğini kaynaklar tarafından söyleniyor. Şirket, yeni güncellemede yapay zeka desteğini ön plana çıkarıyor.

Galaxy AI tarafından desteklenen One UI 6.1 ile Fotoğraf Düzenleyicisi, Samsung cihazlara önemli bir yenilik sunacak. Uygulamada yer alan Nesne Silgi özelliği, el ile çizilen daire içindeki nesneleri düzenliyordu. Yeni güncelleme ile birlikte "Üretken Düzenleme" özelliği geldi. Artık yuvarlak içindeki nesnelerin boyutunu tanıyıp sadece nesnenin bulunduğu kısmı silebiliyorsunuz.

Samsung, tema sorunu ile gündemde!

One UI 6.1 özellikleri:

Circle to Search

Web Asistanı

Chat Asistanı

Ses Kaydı Asistanı

Not Asistanı

Sözlü Çevirmen ve Live Translate

Yaratıcı Düzenleme

Düzenleme Önerisi

Anlık Ağır Çekim

Siz Samsung'un yayınladığı One UI 6.1 güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.