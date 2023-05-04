TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TRT'nin seçim konuşmaları için Can Atalay'ın adını reddettiğini açıkladı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 14 Mayıs seçimleri için TRT'den yayınlanacak seçim konuşmasını yapmak üzere Hatay Milletvekili Adayı Can Atalay'ın ismini verdiklerini fakat reddedildiğini açıkladı. Baş, Can'ın kesinleşmiş bir cezası olmadığını ve bu hukuksuzluğu protesto ettiklerini belirtti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "TRT'de yapılacak seçim konuşmaları için Can Atalay'ın adını verdik. Can'ın kesinleşmiş bir cezası yok, olsa zaten aday olamazdı ama konuşmasına izin verilmedi. Bu hukuksuzluğu protesto ediyoruz" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 14 Mayıs seçimleri için TRT'den yayınlanacak seçim konuşmasını yapmak üzere Hatay Milletvekili Adayı Can Atalay'ın ismini verdiklerini fakat reddedildiğini açıkladı. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Baş, şunları dedi:

"TRT'de yapılacak seçim konuşmaları için Can Atalay'ın adını verdik. Can'ın kesinleşmiş bir cezası yok, olsa zaten aday olamazdı ama konuşmasına izin verilmedi. Bu hukuksuzluğu protesto ediyoruz. TRT konuşmaları hakkımızı kullanacağız ama Can'ın sesini de hep beraber yayacağız."