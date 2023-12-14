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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yol çalışmalarını inceledi

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentte devam eden yol çalışmalarını denetledi. Vali Aktaş, Çanakkale-Çan Yolu ve Çan-Etili Çevre Yolu çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca Sarıcaeli Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmalarını da inceledi. Vali Aktaş, Karayolları 142. Şube Asfalt Plent Şantiyesi'nde kış hazırlıklarını yerinde inceledi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentte devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aktaş, karayolları ekiplerince yürütülen Çanakkale-Çan Yolu ve Çan-Etili Çevre Yolu çalışmalarını denetledi.

Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı ve Bölge Müdür Yardımcısı Servet Aksoy ile Karayolları 142. Şube Şefi Orhan Yıldız'ın bulunduğu inceleme gezisinde Aktaş, yapımı devam eden Çanakkale-Çan Yolu ve Çan-Etili Çevre Yolu çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yol çalışmalarını yapan ekiple de sohbet eden Aktaş, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Çanakkale-Çan Yolu ve Çan-Etili Çevre Yolu tamamlandığında vatandaşlara daha iyi hizmet vereceğini belirten Aktaş, yolların Çanakkale'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sarıcaeli Kavşağı'nda anayol 10 gün içinde trafiğe açılacak

Vali İlhami Aktaş, vatandaşlara daha güvenli ve keyifli bir sürüş hizmeti sağlayacak Sarıcaeli (Teknopark) Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmalarını da inceledi.

Yol çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Aktaş, çalışmalarda görev alan personele kolaylıklar diledi.

Sarıcaeli Kavşağı'nda ana yolun 10 gün içinde trafiğe açılacağını belirten Vali Aktaş, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Karayolları 142. Şube Şefliği kışa hazır

Karayolları 142. Şube Asfalt Plent Şantiyesi'ni de ziyaret eden Vali Aktaş ekiplerin kış hazırlıklarını yerinde inceledi.

Vali Aktaş, Karayolları 142. Şube Şefi Orhan Yıldız ile görüşerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Karayolları 142. Şube Asfalt Plent Şantiye alanında personelle bir araya gelen Aktaş, personele çalışmalarında başarılar diledi.

Kazasız belasız bir kış geçirme temennisinde bulunan Vali İlhami Aktaş, "Tüm karayolları çalışanlarımıza teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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