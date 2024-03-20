Çanakkale'de otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 14.15 sıralarında Çan'a bağlı Kumarlar köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Çan ilçesine seyir halinde olan Bora Çelik yönetimindeki 34 COP 021 plakalı otomobil, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Bora Çelik, ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE