Çanakkale'de kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü kamyona arkadan çarptı ve ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çanakkale'ye seyir halinde olan Bekir Boylu idaresindeki 17 GC 302 plakalı kamyona arkadan 17 HC 154 plakalı motorsiklet sürücüsü Serhat Çetin çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Serhat Çetin, ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE