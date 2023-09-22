Çanakkale'de Üreticilere Yüzde 75 Hibeli Kanola Tohumu Dağıtıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen bir proje kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı. İlçedeki 28 üreticiye 1978 dekar alanda ekilebilecek 90 torba kanola tohumu verildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince, "Kanola Ekelim Yağ Olsun Bal Olsun Projesi" kapsamında ilçedeki üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu verildi.

Çan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Berna Türe, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında bu çalışmanın finanse edildiğini bildirdi.

Türe, projeyle ilçedeki 28 üreticiye 1978 dekar alanda ekilebilecek 90 torba kanola tohumu dağıtıldığını ifade etti.