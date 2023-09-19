CHP Atakum İlçe Örgütü'nden Özel Külliyat Okulları'na Protesto: "Bu Kurum Anayasa'yı Açıkça Çiğnemekte ve Suç İşlemektedir"

CHP Atakum İlçe Örgütü, Özel Külliyat Ortaokulu ve Kız Anadolu Lisesi’nde Arapça sistem üzerinden eğitim verilmesi ve öğretmenlerin kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davranmasını Onur Anıtı önünde protesto etti. Eyleme katılan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, “Tamamen Milli Eğitim Temel Kanunu’nun hiçbir kısmına uymayacak şekliyle bir uygulama ilimizde maalesef hayata geçirilmiştir" dedi. CHP Atakum İlçe Başkanı Serhat Tükel, "Atakum’da faaliyet gösteren bu kurum Anayasa’yı açıkça çiğnemekte ve suç işlemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nı ve Cumhuriyet başsavcılığını konu ile alakalı göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Atakum İlçe Örgütü, Özel Külliyat Ortaokulu ve Kız Anadolu Lisesi'nde Arapça sistem üzerinden eğitim verilmesi ve öğretmenlerin kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davranmasını Onur Anıtı önünde protesto etti. Eyleme katılan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Tamamen Milli Eğitim Temel Kanunu'nun hiçbir kısmına uymayacak şekliyle bir uygulama ilimizde maalesef hayata geçirilmiştir" dedi. CHP Atakum İlçe Başkanı Serhat Tükel, "Atakum'da faaliyet gösteren bu kurum Anayasa'yı açıkça çiğnemekte ve suç işlemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve Cumhuriyet başsavcılığını konu ile alakalı göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

CHP Atakum İlçe Örgütü, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Özel Külliyat Ortaokulu ve Kız Anadolu Lisesi'nde uygulanan eğitimi Onur Anıtı önünde protesto etti. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"CUMHURİYET'E SALDIRININ SON AŞAMASINA GELİNDİ"

"Bugün burada cumhuriyetimize saldırının son aşamasına gelindiğinin tepkisini vermek üzere bir araya gelmiş durumdayız. Bu ifadeyi 2-3 gündür kullanıyorum, yaygın medyada da buna yönelik açıklamalar yaptım. Cumhuriyet'e saldırıdır artık bu çünkü Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra, yobazlarla mücadeleyle yola çıkmıştı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün onun gölgesinde, dizinin dibindeyiz. Başkaları gibi yobaz insanların dizlerinin dibinde olmaktansa, Ulu Önder'in dizinin dibinde olmayı kendi adıma ve örgütüm adına bir şeref olarak kabul ediyorum. ÇEDES projesi bugünkü basın açıklaması başlığımız, bir önceki eğitim öğretim yılı kapanmadan önce ortaya atılmış topluma iktidarın hak olarak sunmaya çalıştığı yedirebilirsek diye pilot bölgelerde uygulamaya çalıştığı projenin önüne geçen bir uygulamaya Samsun'da tepki vermek için bir aradayız. Bıçağın kemiğe dayandığını şöyle söyleyebiliriz. Samsun'da bir yobaz grup kendilerini din insanı din adamı diyemeyeceğim yobaz bir grup, iktidarı her anlamda yobazlıkta arkasından sürükleyecek ifadelerle politikalar üretmeye davet eden bu yobaz grup, bugün iktidarın ÇEDES projesinin önüne geçerek kendisine kendini kanıtlamaya yönelik bir hamle yaptırmıştır. Buna itirazımız var çünkü 1920'li yılların ilk yarısından itibaren Kurtuluş Savaşı bitmiş, Cumhuriyet kurulmuş, ekonomik savaş ve sağlık savaşı verilirken en önemli savaşın eğitim savaşı olduğunu yobazlıkla mücadele savaşı olduğunu devrim yasalarıyla bize öğreten Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na muhalefet edecek şekliyle karma eğitimi bir tarafa bırakarak, imam hatip lisesi değil, başka bir okul değil, özel bir okul değil, özel okul ama özel amaçlı kurulmuş bir okul değil bu anlamda.

"EKONOMİK SORUNLARI PERDELEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Tamamen Kız Anadolu Lisesi, Külliyat Kız Anadolu Lisesi ve Kız Ortaokulu şeklinde isimlendirilerek Milli Eğitim Temel Kanunu'nun hiçbir kısmına uymayacak şekliyle bir uygulama ilimizde maalesef hayata geçirilmiştir. Bunu Sayın Valimize bizzat bildirdim, bir şey yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz net bir cevap almadım. Milli Eğitim Müdürlüğümüze verilen dilekçeler var, eğitim paydaşlarımız tarafından, bunların takipçisi olacağız ama şunu biliyoruz, bugünlerde Amerika'da Türkiye Yüzyılı kamyonu gezdirenler bundan birkaç ay önce depremde yıkıldık, açıklamasıyla Amerika'dan para dilenmeye gitmişlerdi. Bu dilenmeye çalıştıkları parayı Amerika'da bulamadılar, Ortadoğu'da bulamadılar, Güney Afrika'da bulamadılar, şimdi tekrardan bir Türkiye Yüzyılı maskesiyle Amerika'da kendilerince bir finans bulmaya çalışıyorlar ama şunu söyleyeyim; Meclis'in son faaliyeti 14 Temmuz'da ek bütçe ile torba yasaydı, 2.4 katrilyonluk torba yasadan kaynak buldular kendilerine, 450 milyon lirasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın masrafı olarak kullandılar. Bunu perdelemek için Samsun'da ya da bir başka pilot bölgede ekonomik sorunları perdelemek için böyle uygulamalara kendilerini ihtiyaç duyuyorlar. Bunları ülkemizin ve Samsun halkının Cumhuriyetin 2. yüzyılında emek vermeye çalıştığımız, politika üretmeye çalıştığımız, hizmetinde bulunmaya çalışacağımız Samsun halkımızın takdirine sunuyorum."

"EĞİTİMİN GERİCİLİKLE KARARTILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

CHP Atakum İlçe Başkanı Serhat Türkel ise şunları söyledi:

"Bugün Karadeniz'in eğitim seviyesi en yüksek, en gelişmiş ve en çağdaş kenti olan Atakum'da görmekten hicap duyduğumuz bir skandala dur demek için buradayız. Atakum'da bulunan Özel Külliyat Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatını uymadığını aleni bir biçimde kendi sitesinde ifade etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisine bağlı olduğu iddia edilen bu sözde eğitim kurumunu denetlemediği ve kanunlara aykırı olan bu kurumu kapatmadığı ya da kapatamadığı aşikardır. Tabiri caizse Türkiye Cumhuriyeti içerisinde paralel bir eğitim oluşumuna giden bu kurumla ilgili yetkilileri burada, kamuoyu önünde, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Çocuklarımızın ve öğrencilerimizin, siyasi iktidarın kendi hedeflerine ulaşmak için hayata geçirilen ÇEDES ve benzeri projelerin birer parçası haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullarımızın gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek laik ve bilimsel eğitim yuvaları olması için halkımızı mücadeleye davet ediyoruz. Bu konuda başta eğitim emekçileri olmak üzere, kamuoyunun ortak ve güçlü bir tutum alması gerekiyor. Eğitimin, gericilikle karartılmasına izin vermeyeceğiz. Atakum'da faaliyet gösteren bu kurum Anayasa'yı açıkça çiğnemekte ve suç işlemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve Cumhuriyet başsavcılığını konu ile alakalı göreve davet ediyoruz."