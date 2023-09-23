Çanakkale'nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlandı. Kutlama etkinlikleri çelenk sunumu, ödül töreni, halk oyunları gösterisi ve konserle son buldu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlandı.

23 Eylül Çan'ın Kurtuluş günü kutlama etkinlikleri Çan Atatürk Şehir meydanında bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başladı. Kurtuluş günü için düzenlenen çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Çanakkale Boğaz Komutanlığı Bando Komutanlığı Bando ekibi eşliğinde kortej düzenlendi. Kutlama etkinlikleri saat 20.00'da Çan Otogarında düzenlenecek olan İstanbul Girls Orchestra konseriyle son bulacak. - ÇANAKKALE