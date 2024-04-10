Çanakkale Jandarması Vatandaşların Bayramını Kutladı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı.

Yol denetim faaliyetleri ile trafik kontrollerini artıran ekipler, özellikle trafik kazalarının azaltılması amacıyla, ana yollarda seyahat eden vatandaşların bayramlarını kutladı.

Ekipler, Çan- Çanakkale kara yolu Çekiçleraltı mevkisinde araç kontrol noktasında durdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayarak şeker ve çikolata ikram etti.

Alınan tedbirlerin bayram boyunca da devam ettiği belirten ekipler, kontrollerde vatandaşlar emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız yapmamaları ve uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.